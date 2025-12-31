Франція

Обставини справи залишаються без коментарів.

Французьке видання Le Monde опублікувало інформацію про дисциплінаре покарання від Генерального управління національної поліції Франції (DGPN) у вигляді дострокового звільнення для поліцейського, призначеного до служби безпеки збірної Франці в червні 2023 року під час поїздки до Камеруну.

This is the extent of Kylian Mbappé’s security in Cameroon today. pic.twitter.com/bq9paCEw6q — Get French Football News (@GFFN) July 8, 2023

Зазначається, що нападник та капітан "Les Bleus" Кіліан Мбаппе тоді зробив "подарунок" стражу правопорядку в розмірі 60 300 євро з призових, які отримав за участь на чемпіонаті світу-2022.

Про цю суму Центральний банк Франції повідомив підрозділу фінансової розвідки Міністерства фінансів Франції у липні 2024 року, що призвело до судового розслідування.

"Подарунок із коштів, отриманих за чемпіонат світу 2022 року, був законним, здійсненою чеком і не потребував декларування", — заявив адвокат офіцера Жан-Батист Суфрон під час судового засідання цього літа.

За словами джерела, поліцейського, якого було притягнуто до адміністративної процедури з боку IGPN (Генерального управління національної поліції Франції), викликали на дисциплінарне слухання в жовтні, але тоді жодних санкцій не було застосовано.

Однак через кілька тижнів, 20 грудня, DGPN вирішила достроково звільнити його за те, що він не повідомив своє керівництво про цей "подарунок".

Також з’ясувалось, що до оголошення про рішення DGPN цей офіцер, який за сумісництвом є другом родини Мбаппе, скористався своїм правом на вихід на пенсію, зазначивши, що його в подальшому буде найнято Федерацією футболу Франції за тимчасовим контрактом на майбутній чемпіонат світу-2026.

Судове розслідування, за яким поліцейський звинувачується у роботі під прикриттям та відмиванні грошей, пов’язаних із податковим шахрайством, наразі триває.

Окрім цього повідомляється, що чотири інші бригадири поліцейських, які супроводжували збірну Франції, так само отримали по 30 000 євро кожна у тому ж контексті, що на загальну суму становить 180 300 євро "подарунків", зроблених Кіліаном Мбаппе.