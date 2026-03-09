Ліга чемпіонів

Голкіпер Ліверпуля не потрапив до заявки команди на поїздку до Туреччини.

Основний воротар Ліверпуля Аліссон не зіграє у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Про це повідомляє пресслужба "червоних".

Клуб оприлюднив список футболістів, які вирушили до Туреччини на єврокубковий поєдинок, однак бразильського голкіпера серед них немає. Таким чином, основний воротар команди пропустить найближчу зустріч у турнірі.

Як повідомлялося у ЗМІ, під час одного з тренувань Аліссон відчув дискомфорт, після чого тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям гравця. Наразі клуб не уточнює, скільки часу знадобиться бразильському воротарю для повного відновлення.

Матч між Галатасараєм та Ліверпулем відбудеться 10 березня у Стамбулі. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом.