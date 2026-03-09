Ліга чемпіонів

На нас чекає цікаве протистояння в рамках ЛЧ.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ньюкаслом.

"АПЛ – найкраща ліга світу. Там сильні команди, у яких багато грошей. У них багато команд на поточній стадії Ліги чемпіонів.

У нас майстерна команда, і ми повинні продовжувати грати так, як вміємо, демонструвати це фанатам. Завтра буде фантастична атмосфера. Суперник грає добре, використовує персональний пресинг. В них швидкі футболісти.

Нам потрібно добре захищатися, тому що важливі обидва матчі. У першому треба грати обережно, з огляду на те, що було у нас з Атлетіко в Кубку Іспанії", – сказав Флік.

Матч між Ньюкаслом та Барселоною відбудеться 10 березня, о 22:00 за київським часом.