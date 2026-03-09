Іспанія

Все стало на свої місця.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував заяву колишнього головного тренера Барселони Хаві про дозвіл на перехід Ліонеля Мессі в Барселону у 2023 році.

"Це неправда. Ла Ліга взагалі нічого не санкціонувала і не погоджувала трансфер. Вперше про це чую", – заявив Тебас.

Напередодні Хаві заявив наступне: "Президент почав переговори щодо контракту з батьком Лео, і у нас навіть був дозвіл від керівництва Ла Ліги. Але в підсумку саме Лапорта все зупинив".

Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас підтвердив намір проводити матчі чемпіонату на території Сполучених Штатів Америки.