Іспанія 09 березня 2026, 22:50 Тебас спростував заяву Хаві Все стало на свої місця. Хав'єр Тебас, getty images 09 березня 2026, 22:50 Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував заяву колишнього головного тренера Барселони Хаві про дозвіл на перехід Ліонеля Мессі в Барселону у 2023 році. "Це неправда. Ла Ліга взагалі нічого не санкціонувала і не погоджувала трансфер. Вперше про це чую", – заявив Тебас. Напередодні Хаві заявив наступне: "Президент почав переговори щодо контракту з батьком Лео, і у нас навіть був дозвіл від керівництва Ла Ліги. Але в підсумку саме Лапорта все зупинив". Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас підтвердив намір проводити матчі чемпіонату на території Сполучених Штатів Америки. Владислав Жиряков Football.ua всі статті автора Люди Хаві Ернандес Команди Барселона Джерела Marca Facebook