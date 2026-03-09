Ліга чемпіонів

В Стамбулі буде пекло.

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук поділився очікуваннями напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

"Наш суперник дуже сильний. На початку сезону вони виграли багато матчів завдяки голам на останніх хвилинах. У нас дві гри проти них, і обидві дуже важливі.

Важливо, щоб у нас була перевага перед матчем-відповіддю в Англії. Перший матч — найважливіший.

На одному шляху з нами 16 сильних команд, і у всіх нас є шанс пройти далі. Наша мета — отримати перевагу в першому матчі проти Ліверпуля.

Команди добре знайомі одна з одною. Думаю, Ліверпуль підійде до цього матчу з абсолютно іншим настроєм у порівнянні з грою на загальному етапі", — заявив Бурук.

Матч між Галатасараєм та Ліверпулем відбудеться 10 березня, о 19:45 за київським часом.