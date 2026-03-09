Ліга чемпіонів

"Сороки" прагнуть увійти в історію.

Головний тренер англійського Ньюкасла Едді Гау висловився напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною.

"Це найважливіший матч в новітній історії Ньюкасла. Принаймні, для мене це так, і саме такого настрою потребує команда.

Ми змогли впоратися з ситуацією і прийняти виклик, і це нам допомогло. Роль аутсайдера допомогла нам, коли шанси були проти нас, і ми мали використати всі психологічні засоби, які тільки могли.

Матч на загальному етапі? Ми грали добре, вони також грали добре. Особливо в першому таймі ми були на висоті, але все вирішила реаліхація моментів. Ми не реалізували свої, а вони реалізували.

Троє їхніх півзахисників дуже добре контролювали гру і були видатними гравцями, які схилили шальки терезів на свою сторону. У нас були свої моменти, але ми їх не реалізували. У цьому вся справа", — сказав Гау.

Матч між Ньюкаслом та Барселоною відбудеться 10 березня, о 22:00 за київським часом.