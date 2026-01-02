Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 січня 2026 року.
Ліверпуль — Лідс Юнайтед, Getty Images
02 січня 2026, 07:50
Ліверпуль у домашньому матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Лідса (0:0).
Команда Арне Слота відчутно переважала суперників упродовж усього матчу, от тільки підтвердження цьому на табло вболівальники на Енфілді так і не побачили.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Лідс Юнайтед у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Ліверпуль — Лідс Юнайтед 0:0
Ліверпуль: Бекер — Бредлі (К'єза, 79), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 66) — Гравенберх, Джонс (Мак Аллістер, 66) — Фрімпонг (Нгумоа, 83), Собослаї, Вірц (Гакпо, 66) — Екітіке
Лідс Юнайтед: Перрі — Борно, Бійол, Стрейк — Джастін, Груєв (Танака, 90), Ампаду, Штах, Гудмундссон — Ааронсон (Окафор, 71), Нмеча (Калверт-Льюїн, 71)
Попередження: Ампаду, Бійол