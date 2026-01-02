Форвард може отримати новий виклик на початку кар’єри.
Лоренцо Вентуріно, Getty Images
02 січня 2026, 09:51
Генуезький Дженоа на початку минулого року долучив до лав основної команди свого вихованця, італійського нападника Лоренцо Вентуріно.
19-річний виконавець відтоді провів 11 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.
І цього вистачило в підсумку для того, щоб талантом юнака почали цікавитись й інші колективи.
Серед них — Монца, яка цієї зими веде перемовини з "грифонами" щодо можливої оренди Вернтуріно до кінця сезону.
Дженоа не розраховує долучати до можливої угоди право на викуп.
У поточній кампанії на рахунку Лоренцо п’ять матчів (105 хвилин) та один асист.