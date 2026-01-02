Іспанія

Форвард уперше в дорослому віці може залишити Сан-Себастьян.

Іспанський нападник Мікель Оярсабаль усю свою "дорослу" професійну кар’єру присвячує виступам за баскський Реал Сосьєдад, проте відомо, що досвідчений гравець ніколи не відмовлявся від іде спробувати свої сили в іншому клубі.

А, можливо, і в іншому чемпіонаті, можливість для чого в 28-річного виконавця з’явиться в цьогорічному зимовому трансферному вікні.

Стало відомо, що римський Лаціо зацікавився можливістю підписати гравця національної збірної Іспанії.

"Орли" зробили запит щодо актуальної інформації по цьому футболісту та готують першу пропозицію.

У цьому сезоні на рахунку Оярсабаля 15 матчів, п’ять голів та три асисти.