Форвард уперше в дорослому віці може залишити Сан-Себастьян.
Мікель Оярсабаль, Getty Images
02 січня 2026, 09:20
Іспанський нападник Мікель Оярсабаль усю свою "дорослу" професійну кар’єру присвячує виступам за баскський Реал Сосьєдад, проте відомо, що досвідчений гравець ніколи не відмовлявся від іде спробувати свої сили в іншому клубі.
А, можливо, і в іншому чемпіонаті, можливість для чого в 28-річного виконавця з’явиться в цьогорічному зимовому трансферному вікні.
Стало відомо, що римський Лаціо зацікавився можливістю підписати гравця національної збірної Іспанії.
"Орли" зробили запит щодо актуальної інформації по цьому футболісту та готують першу пропозицію.
У цьому сезоні на рахунку Оярсабаля 15 матчів, п’ять голів та три асисти.