Англія

Лондонський клуб близький до підписання одного з найрезультативніших нападників чемпіонату Португалії.

Англійський Вест Гем досяг домовленості щодо переходу нападника Жил Вісенте Пабло Феліпе. Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони погодили всі деталі угоди як на клубному, так і на особистому рівнях.

21-річний футболіст підпише з "молотобійцями" довгостроковий контракт, а сума трансферу складе близько 23 мільйонів євро. Очікується, що найближчим часом гравець прибуде до Лондона для проходження медичного огляду, після чого угоду буде офіційно оформлено.

Пабло Феліпе має подвійне громадянство — бразильське та португальське. У поточному сезоні чемпіонату Португалії він провів 13 матчів, у яких відзначився 10 забитими м’ячами та однією результативною передачею, привернувши увагу кількох європейських клубів.