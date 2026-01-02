Англія

Наставник Манчестер Сіті розповів про стан півзахисника після важкої травми та підкреслив його значення для команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо фізичного та психологічного стану Родрі, який нещодавно відновився після серйозної травми коліна.

Іспанський хавбек пропустив тривалий період через пошкодження хрестоподібної зв’язки, однак наставник "містян" упевнений, що футболіст поступово повернеться на свій найвищий рівень.

— Єдине, чого я хочу, — це бачити Родрі щасливим. Я знаю, що з його коліном усе гаразд, як і з м’язами. Мені хочеться знову бачити того Родрі, якого ми всі знали раніше: коли він отримує задоволення від гри і почувається впевнено на полі. Насамперед я хочу цього для нього самого.

Звичайно, це важливо і для команди, хай це й звучить егоїстично. Я сподіваюся, що крок за кроком Родрі повернеться до оптимальної форми, адже минулого сезону нам його дуже бракувало. Два роки поспіль він був нашим найкращим гравцем, — підкреслив Гвардіола.

Раніше Манчестер Сіті встановив ціну на Аке.