Хорватський ветеран пригадав юність, навчання в готельній школі та зізнався, що ніколи не відчував себе зіркою.
Модрич, getty images
02 січня 2026, 12:00
Півзахисник Мілана Лука Модрич розповів, яким міг бути його життєвий шлях, якби футбол не став справою всього життя. За словами хорвата, він цілком серйозно розглядав кар’єру у сфері обслуговування.
Модрич зізнався, що завжди цінував прості речі та ніколи не вважав себе кимось особливим, попри статус одного з найуспішніших футболістів свого покоління.
— Мені подобається нормальність. Звичайна сім’я, звичайне життя, прості речі. Я ніколи не думав, що я кращий за когось. Якби я не став футболістом, то, ймовірно, був би офіціантом. У мене це добре виходило, і мені це подобалося.
Я навчався у школі готельного бізнесу. На першому курсі ми проходили практику в ресторані Marina в Задарі, де часто проводили весілля. Я подавав напої, а на хорватських весіллях, як відомо, п’ють багато. Єдине, що мені не подобалося — мити посуд, — сказав хорват.
