Хорватський ветеран пригадав юність, навчання в готельній школі та зізнався, що ніколи не відчував себе зіркою.

Півзахисник Мілана Лука Модрич розповів, яким міг бути його життєвий шлях, якби футбол не став справою всього життя. За словами хорвата, він цілком серйозно розглядав кар’єру у сфері обслуговування.

Модрич зізнався, що завжди цінував прості речі та ніколи не вважав себе кимось особливим, попри статус одного з найуспішніших футболістів свого покоління.

— Мені подобається нормальність. Звичайна сім’я, звичайне життя, прості речі. Я ніколи не думав, що я кращий за когось. Якби я не став футболістом, то, ймовірно, був би офіціантом. У мене це добре виходило, і мені це подобалося.

Я навчався у школі готельного бізнесу. На першому курсі ми проходили практику в ресторані Marina в Задарі, де часто проводили весілля. Я подавав напої, а на хорватських весіллях, як відомо, п’ють багато. Єдине, що мені не подобалося — мити посуд, — сказав хорват.

