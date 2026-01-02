Туреччина

Турецький клуб готовий збільшити суму до 30 млн євро, щоб підписати француза вже у січневе трансферне вікно.

Фенербахче розпочав активну фазу перемовин щодо трансферу нападника Мілана Крістофера Нкунку. За інформацією Fanatik, "жовті канарки" зробили офіційний запит на суму 20 млн євро, проте керівництво "россонері" відповіло миттєвою відмовою.

Попри першу невдачу, Фенербахче не збирається відступати. Очікується, що клуб вийде з новою пропозицією, збільшивши суму до 30 млн євро. Нагадаємо, що влітку 2025 року італійський гранд придбав Нкунку у Челсі за 37 млн євро, тому клуб прагне максимально компенсувати свої витрати.

У поточному сезоні 28-річний француз взяв участь у 15 матчах Мілана в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами. Контракт гравця з міланцями розрахований до 2030 року.