Англія

Головний тренер "шпор" відзначив гру захисників, але поскаржився на велику кількість помилок у фазі атаки.

Томас Франк прокоментував підсумок поєдинку 19-го туру АПЛ проти Брентфорда. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю (0:0), що коуч вважає гідним результатом, враховуючи складність суперника.

"Ми грали проти команди, яку потрібно поважати за їхні домашні виступи — вони вже перемагали тут Ліверпуль, Юнайтед, Ньюкасл та Астон Віллу. У цій зустрічі вони завдали лише 7 ударів. Я вважаю, що це була дуже сильна гра в обороні. Наша четвірка захисників відпрацювала відмінно, а Міккі ван де Вен та Ромеро повністю впоралися з Ігором Тьяго та Кевіном Шаде", — наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

Попри надійність біля власних воріт, Франк знайшов і привід для критики. За його словами, до негативних аспектів матчу варто віднести велику кількість невимушених помилок, які завадили лондонцям реалізувати свої моменти попереду.

Після 19 турів ситуація в таблиці залишається щільною: Брентфорд посідає дев'яте місце з 27 очками, а Тоттенгем йде дванадцятим, маючи у своєму активі 26 балів.