НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 14:30 ▪️ ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Даніеля Фарке підходить до дербі у значно кращому настрої, ніж ще місяць тому. Лідс не програє з початку грудня, провівши шість матчів без поразок, і завдяки цьому піднявся на 16-ту позицію, суттєво зменшивши тиск у боротьбі за виживання. Нульова нічия з Ліверпулем на Енфілді стала черговим підтвердженням помітного прогресу — "павичі" вдруге за чотири тижні зуміли стримати чинного чемпіона.

Ключовою зміною стала перебудова на схему з трьома центральними захисниками та більш прямолінійний стиль гри. Лідс став організованішим і водночас не втратив агресії попереду, особливо вдома. Елланд Роуд цього сезону майже завжди бачить голи своєї команди: лише раз господарі не відзначилися, а в трьох останніх домашніх матчах Лідс забивав щонайменше тричі. Особливі надії пов’язані з Домініком Калверт-Льюїном, який, схоже, забув про свої травми, набрав фантастичну форму та забиває в шести з семи останніх матчів чемпіонату.

Для Манчестер Юнайтед початок 2026 року — шанс перезавантажитися після нервового завершення грудня. Команда Рубена Аморіма виграла лише два з п’яти останніх матчів АПЛ і знову втратила очки там, де мала перемагати — нічия з Вулвергемптоном на Олд Траффорд лише підкреслила нестабільність "червоних дияволів". Очевидна проблема Юнайтед — втрата контролю після забитих м’ячів. Манкуніанці частіше за всіх у лізі дозволяють суперникам зрівнювати рахунок і вже 12 разів цього сезону пропускали після того, як виходили вперед. Попри це, команда тримається на шостому місці та всього за різницею м’ячів поступається п’ятій позиції, що може стати перепусткою до Ліги чемпіонів.

Але не забуваємо, що ситуацію для МЮ ускладнює кадровий дефіцит. Через травми та відсутності на тлі Кубка африканських націй Аморім змушений експериментувати зі складом, тоді як на виїзді Юнайтед традиційно виглядає менш переконливо. Команда пропускає в кожному з 14 останніх гостьових матчів АПЛ — серія, якої клуб не мав з середини 80-х. Утім, атакувальний потенціал залишається серйозним аргументом, а Джошуа Зіркзе та Матеус Кунья здатні вплинути на результат на користь манкуніанців.