Наставник Наполі прокоментував кадрові проблеми та гру молодих футболістів.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився думками після перемоги над Вероною (2:1) у 27-му турі Серії А, зосередивши увагу на кадровій ситуації в команді.

Фахівець відзначив, що його підопічні мали моменти ще в першому таймі, але не завжди правильно діяли в контратаках.

"У першому таймі ми створили кілька моментів, але іноді трохи поспішали у контратаках. Коли м'яч доходив до Хейлунда, потрібно було діяти агресивніше. Не забуваймо, що наша атака дуже молода, ми постійно шукаємо рішення та варіанти ротації", — пояснив Конте.

Також тренер із гумором висловився щодо тривалої відсутності одного з гравців.

"Не можна забувати, що Нерес травмований з 1921 року", — пожартував він. "Хоча раніше він був відмінним гравцем. Нам доводиться справлятися з поточними обставинами. Вергара добре виконує свою роботу".

Окремо Конте згадав про Аліссона Сантоса, який швидко адаптувався в новій команді.

"Аліссон Сантос ніколи не виходив у старті за Спортінг. Він переходить до нас і одразу потрапляє до основи. Тому варто поставити кілька запитань і, можливо, навіть почути слова подяки", — додав наставник Наполі.

