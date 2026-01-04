Англія

Завершився черговий матч 20 туру АПЛ.

В рамках 20 туру англійської Прем’єр-ліги Фулгем на Крейвен Коттедж приймав Ліверпуль.

Рахунок у матчі відкрив Гаррі Вілсон. Нападник господарів поля відзначився на 17-й хвилині. У другому таймі на 57-й хвилині півзахисник мерсисайдців Флоріан Вірц зрівняв рахунок. Наприкінці зустрічі на 90+4 хвилині Коді Гакпо вивів свою команду вперед, і здавалося встановив підсумковий результат зустрічі, але господарі не здалися просто так. За три хвилини після пропущеного мʼяча, Гаррісон Рід влучним ударом вирвав нічию для «дачників».

Після 20 зіграних матчів АПЛ Фулгем набрав 28 очок і посідає 11-те місце у турнірній таблиці. В свою чергу, Ліверпуль розташовується на четвертому рядку, у команди в активі 34 залікових балів.