Англія

Керівництво клубу розглядає експівзахисника як одного з головних кандидатів після раптового звільнення Рубена Аморіма.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік опинився серед основних претендентів на посаду тимчасового головного тренера команди.

Після неочікуваного припинення співпраці з Рубеном Аморімом клуб шукає рішення на решту сезону.

За інформацією журналіста Піта Голла, 44-річного англійського спеціаліста вважають одним із найбільш реалістичних варіантів для стабілізації ситуації в команді. Очікується, що найближчими днями сторони розпочнуть переговори, а Каррік може отримати мандат до завершення поточного сезону.

Майкл Каррік уже має досвід роботи на чолі Манчестер Юнайтед. Наприкінці 2021 року він короткий час виконував обов’язки головного тренера після відходу Уле Гуннара Сульшера. Пізніше фахівець очолив Мідлсбро, де працював до свого звільнення в червні 2025 року.