Англія

Португальський тренер залишив Олд Траффорд за півтора року до завершення контракту, а клуб змушений виплатити повну суму угоди.

Звільнення Рубена Аморіма стане для Манчестер Юнайтед вкрай дорогим рішенням. Португальського фахівця відправили у відставку в понеділок, 5 січня, після 14 місяців роботи на Олд Траффорд, і фінансові наслідки цього кроку вже підраховані.

Як повідомляє talkSPORT, Манчестер Юнайтед ще під час призначення Аморіма заплатив лісабонському Спортінгу компенсацію в розмірі 9,5 мільйона фунтів стерлінгів. Контракт тренера був розрахований до літа 2027 року, а його річна зарплата складала близько 6,7 мільйона фунтів.

Згідно з умовами угоди, після одностороннього звільнення клуб зобов’язаний виплатити Аморіму контракт у повному обсязі. Це означає ще 10,05 мільйона фунтів стерлінгів (11,6 млн євро) компенсації поверх 7,8 мільйона фунтів, які тренер уже заробив у Манчестер Юнайтед.

Загалом невдала каденція португальця коштуватиме клубу приблизно 27,35 мільйона фунтів. При цьому за час роботи Аморіма манкуніанці витратили близько 250 мільйонів фунтів на трансфери.

Аморім залишив посаду після нічиєї з Лідсом (1:1), яка залишила Манчестер Юнайтед на шостому місці в таблиці АПЛ. На найближчий матч проти Бернлі команду виведе виконувач обов’язків головного тренера Даррен Флетчер.