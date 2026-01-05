Англія

Клуб розглядає варіант тимчасового тренера до можливого приходу наставника Крістал Пелас.

Наставник Крістал Пелас Олівер Гласнер став головною ціллю Манчестер Юнайтед у пошуках нового головного тренера. Керівництво "Червоних дияволів" уважно стежить за роботою австрійського фахівця та високо оцінило його під час внутрішніх обговорень.

За інформацією джерел, представники Манчестер Юнайтед уже з’ясовували, чи готовий Гласнер залишити Крістал Пелас. Водночас саме він залишається пріоритетним варіантом для клубу.

Другим кандидатом на посаду головного тренера є наставник Марселя Роберто Де Дзербі. Колишній тренер Шахтаря проходив співбесіду з Манчестер Юнайтед ще у 2024 році й досі користується повагою серед директорів клубу. Проте першим вибором залишається саме Гласнер.

Контракт австрійця з Крістал Пелас чинний до літа 2026 року. Очікується, що "Орли" не захочуть відпускати головного тренера посеред сезону. У такому випадку Манчестер Юнайтед розглядає варіант із призначенням тимчасового наставника до можливого приходу Гласнера.

У понеділок Манчестер Юнайтед звільнив головного тренера Рубена Аморіма. Тимчасово обов’язки наставника виконуватиме тренер юнацької команди Даррен Флетчер.

Наразі Червоні дияволи посідають шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч команда проведе 7 січня проти Бернлі.