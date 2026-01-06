Німеччина

Німецький клуб планує підсилити лівий фланг атакувальної ланки влітку.

Мюнхенська Баварія включила 19-річного вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде у свій список потенційних трансферів на літо, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE.

За інформацією джерела, мюнхенський луб шукає талановитого гравця для лівого флангу атаки та розглядає кілька кандидатур, але пріоритетним є саме Діоманде.

У поточному сезоні Яну Діоманде ще діє контракт із Лейпцигом до 2030 року без відступних, тому остаточна ціна переходу стане ключовим фактором для потенційної угоди. Переїзд до Баварії можливий після завершення чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Ян Діоманде перебуває у сфері інтересів Тоттенгема, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля як пріоритетна трансферна ціль для підсилення атакувальної ланки.

У нинішній кампанії молодий гравець національної збірної Кот-дʼІвуара зіграв за РБ 14 матчів у Бундеслізі, забив 6 мʼячів та віддав 3 результативні передачі.