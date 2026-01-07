Англія

Іспанський фахівець відзначив тактичну гнучкість "орлів" та закликав свою команду показати максимум у вечірньому поєдинку.

У рамках 21-го туру чемпіонату Англії Астон Вілла зіграє в гостях проти Крістал Пелес. Своїми думками щодо гри поділився тренер гостей Унаї Емері.

"Крістал Пелес завжди демонструє хорошу гру проти нас. Вони мають чудову тактичну схему, завдяки якій впевнено діють проти багатьох опонентів.

Майбутня зустріч — виклик для нашої команди. Спробуємо показати свій найкращий футбол", — цитує іспанця пресслужба клубу.

Матч Крістал Пелес — Астон Вілла пройде в середу, 7 січня. Початок поєдинку заплановано о 21:30.