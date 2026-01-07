Команда Марку Сілви набрала шалений темп, продовживши власну серію без поразок до п'яти матчів поспіль.
Фулгем — Челсі 2:1
Голи: Хіменес, 55, Вілсон, 81 - Делап, 72
Фулгем: Лено — Діоп, Андерсен, Куенка (Маседо, 46) — Кастань, Берге, Керні (Лукич, 73), Робінсон (Сессеньйон, 73) — Вілсон (Траоре, 90), — - Хіменес
Челсі: Санчес — Гюсто (Ачімпонг, 76), Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Сантос (Гато, 28), Кайседо — Палмер (Педро, 75), Фернандес (Джеймс, 65), Нету — Делап
Попередження: Куенка, Кастань, Хіменес — Фернандес, Адарабіойо, Палмер
Вилучення: Кукурелья, 22