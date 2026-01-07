Завершилася низка матчів у рамках 21-го туру чемпіонату Англії.
Єгор Ярмолюк та Граніт Джака, Getty Images
07 січня 2026, 23:49
Борнмут - Тоттенгем 3:2
Голи: Еванілсон, 22, Крупі, 36, Семеньйо, 90+5 - Тель, 5, Палінья, 78
Борнмут: Петрович — Хіменес (Діакіте, 87), Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Кук — Семеньйо (Мілосавльєвич, 90), Таверньє (Адлі, 87), Крупі (Брукс, 64) — Еванілсон (Унал, 64)
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бергвалль (Одобер, 57), Палінья, Бентанкур (Грей, 86) — Коло Муані (Рішарлісон, 67), Тель, Сімонс
Попередження: Семеньйо, Кук, Хіменес — Порро, Муані, де Вен
Брентфорд — Сандерленд 3:0
Голи: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73
Брентфорд: Келлегер — Кайоде (Гікі, 82), Аєр, Коллінз, Генрі — Ярмолюк, Янельт — Єнсен (Гендерсон, 76), -, Шаде — Тьяго (Нельсон, 82)
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард (Циркін, 79), Альдерете (О'Нієн, 83) — Гертрейда (Ніл, 79), Джака — Рігг (Маєнда, 52), Ле Фе, Адінгра (Мандл, 52) — Броббі
Попередження: Тьяго, Янельт — Г'юм
Евертон — Вулвергемптон 1:1
Голи: Кін, 17 - Мане, 69
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам — Макніл (Рель, 90), Армстронг (Паттерсон, 88), Гріліш — Баррі (Бету, 88)
Вулвергемптон: Са — Москера, Буено, Крейчі (Странд Ларсен, 67) — Чачуа, Аріас (Андре, 46), Гомес, Мане, Буено — Арокодаре, Хі Чхан
Попередження: Іроегбунам, Гріліш — Са, Москера, Чхан
Вилучення: Кін, 83, Гріліш, 90
Крістал Пелес — Астон Вілла 0:0
Крістал Пелес: Гендерсон — Канво, Лакруа, Геї — Девенні (Соса, 90), Вортон, Г'юз, Мітчелл — Джонсон, Піно — Матета
Астон Вілла: Мартінес (Бізот, 46) — Кеш, Конса, Лінделеф, Дінь (Матсен, 73) — Камара (Богард, 81), Тілеманс — Макгінн (Мален, 73), Роджерс, Санчо (Буендія, 65) — Воткінс
Попередження: Джонсон, Мітчелл