Англія

Безгольова нічия в Лондоні.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після центрального матчу 21-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом (0:0). Цитує нідерландського фахівця BBC.

«Ми показали – і, до речі, не вперше цього сезону – що у важливих матчах здатні поборотися з будь-якою іншою командою, і нам вдавалося досягати результатів майже проти будь-якої сильної команди, з якою ми грали, за винятком Манчестер Сіті, де було цілком очевидно, що ми забили гол, але єдиними, хто так не вважав були судді. Це єдина гра, яку ми програли із рахунком 0:3.

В усіх інших матчах, гадаю, ми показали хороший футбол – вдома проти Арсеналу, на виїзді проти Арсеналу. Тоді постає питання: чому ми відстаємо на 14 очок? Для мене це теж очевидно – ми маємо проблеми з проходом низьких блоків суперників.

В обох іграх Ліверпуля та Арсеналу обидві команди показали, що дуже сильні та дуже конкурентоспроможні одна проти одної.

Ми виграли завдяки штрафному удару на Енфілді. На цей раз такого моменту не було, тому матч закінчився з рахунком 0:0», – сказав Арне Слот.