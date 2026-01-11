Football.ua представляє прев'ю матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, який пройде 11 січня та розпочнеться о 18:30.
Манчестер Юнайтед — Брайтон, Getty Images
11 січня 2026, 08:20
Кубок Англії традиційно стає для Манчестер Юнайтед ковтком свіжого повітря у складні періоди, і нинішній розіграш може також не стати винятком. У 1/32 фіналу найстарішого футбольного турніру світу "червоні дияволи" прийматимуть Брайтон на Олд Траффорд — матч, що відбудеться на тлі змін на тренерському містку господарів і може стати визначальним для подальшого сезону обох команд.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН
НЕДІЛЯ, 11 СІЧНЯ, 18:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Після раптового відходу Рубена Аморіма Манчестер Юнайтед увійшов у нову фазу перебудови, яку тимчасово очолив Даррен Флетчер. Його дебют в ролі виконувача обов’язків завершився видовищною нічиєю 2:2 з Бернлі, де команда знову продемонструвала знайомі проблеми в обороні, але й подарувала надію в атаці — Беньямін Шешко оформив дубль, ожививши лінію нападу.
Втім, загальна форма манкуніанців викликає запитання: три поспіль нічиї в Прем’єр-лізі — результат, який лише підкреслює нестабільність манчестерського колективу. Водночас Кубок Англії залишається для Юнайтед чи не єдиним реальним шляхом до трофею та потенційного повернення в єврокубки. Історія на боці господарів: команда не вилітала на стадії третього раунду з сезону-2013/14 і має шанс зрівнятися з Арсеналом за кількістю перемог у турнірі — 14.
Брайтон під керівництвом Фабіана Гюрцелера приїжджає до Манчестера з відчуттям, що цей шанс — не просто формальність. "Чайки" вже зупиняли гігантів у 2026 році, зігравши внічию з Манчестер Сіті на Етіхаді, а їхня здатність повертатися в гру робить команду вкрай незручною у кубкових протистояннях.
Попри лише одну перемогу в останніх восьми матчах, Брайтон стабільно проходить третій раунд Кубка Англії — 14 виходів далі в 16 спробах. Команда пам’ятає фінал 1983 року, програний саме Манчестер Юнайтед, і прагне переписати власну історію. До того ж, "чайки" вже не раз тріумфували на Олд Траффорд у рамках чемпіонату, тож психологічного бар’єра перед цим стадіоном у них немає.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Даррена Флетчера. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.81, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Баїндир — Дало, Магвайр, Йоро, Шоу — Мейну, Угарте — Кунья, Фернандеш, Доргу — Шешко
БРАЙТОН : Стіл — Велтман, Данк, Боскальї, Де Кюйпер — Мілнер, Гросс — Мітома, Гомес, Вотсон — Велбек
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0