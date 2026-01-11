НЕДІЛЯ, 11 СІЧНЯ, 18:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Після раптового відходу Рубена Аморіма Манчестер Юнайтед увійшов у нову фазу перебудови, яку тимчасово очолив Даррен Флетчер. Його дебют в ролі виконувача обов’язків завершився видовищною нічиєю 2:2 з Бернлі, де команда знову продемонструвала знайомі проблеми в обороні, але й подарувала надію в атаці — Беньямін Шешко оформив дубль, ожививши лінію нападу.

Втім, загальна форма манкуніанців викликає запитання: три поспіль нічиї в Прем’єр-лізі — результат, який лише підкреслює нестабільність манчестерського колективу. Водночас Кубок Англії залишається для Юнайтед чи не єдиним реальним шляхом до трофею та потенційного повернення в єврокубки. Історія на боці господарів: команда не вилітала на стадії третього раунду з сезону-2013/14 і має шанс зрівнятися з Арсеналом за кількістю перемог у турнірі — 14.

Брайтон під керівництвом Фабіана Гюрцелера приїжджає до Манчестера з відчуттям, що цей шанс — не просто формальність. "Чайки" вже зупиняли гігантів у 2026 році, зігравши внічию з Манчестер Сіті на Етіхаді, а їхня здатність повертатися в гру робить команду вкрай незручною у кубкових протистояннях.

Попри лише одну перемогу в останніх восьми матчах, Брайтон стабільно проходить третій раунд Кубка Англії — 14 виходів далі в 16 спробах. Команда пам’ятає фінал 1983 року, програний саме Манчестер Юнайтед, і прагне переписати власну історію. До того ж, "чайки" вже не раз тріумфували на Олд Траффорд у рамках чемпіонату, тож психологічного бар’єра перед цим стадіоном у них немає.