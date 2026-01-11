Англія

Клуб завершив виступи в Кубку ліги та Кубку Англії вже після перших матчів.

Манчестер Юнайтед вперше з сезону-1981/82 років завершив боротьбу в обох внутрішніх кубкових турнірах на ранній стадії.

У Кубку Англії команда поступилася Брайтону (1:2) на стадії 1/32 фіналу, а раніше в Кубку ліги манкуніанці зазнали поразки від Грімсбі 2:2 (пен. – 12:11)

Раніше стало відомо, що Барселона запевнила Рашфорда в бажанні залишити його в клубі.

Нагадаємо, 5 січня Рубен Аморім був звільнений з Манчестер Юнайтед після серії невдалих результатів.