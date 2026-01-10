Іспанія

Але все знову залежатиме від фінансової ситуації в клубі.

Каталонська Барселона продовжує боротись за власну фінансову стабільність, через що має йти на певні компроміси з футболістами.

Однак у питанні орендованого в англійського Манчестер Юнайтед нападника Маркуса Рашфорда варіантів у "блаугранас" небагато — або доведеться зрештою заплатити 30 млн євро, які прописані в орендній угоді, задля викупу гравця, або він повернеться до "Червоних дияволів" улітку.

Як повідомляють ЗМІ, керівництво Барси запевнило представників 28-річного виконавця в бажанні продовжувати взаємини й надалі.

Але фінальне рішення цього питання буде відкладатись до останнього — клубу критично вийти на показник "1-до-1" за витратами та прибутками, що очікується лише наприкінці поточного сезону.

Тим часом Рашфорд забив сім голів та віддав 11 асистів у 26 матчах поточної кампанії.