Але все знову залежатиме від фінансової ситуації в клубі.
Маркус Рашфорд, Getty Images
10 січня 2026, 12:20
Каталонська Барселона продовжує боротись за власну фінансову стабільність, через що має йти на певні компроміси з футболістами.
Однак у питанні орендованого в англійського Манчестер Юнайтед нападника Маркуса Рашфорда варіантів у "блаугранас" небагато — або доведеться зрештою заплатити 30 млн євро, які прописані в орендній угоді, задля викупу гравця, або він повернеться до "Червоних дияволів" улітку.
Як повідомляють ЗМІ, керівництво Барси запевнило представників 28-річного виконавця в бажанні продовжувати взаємини й надалі.
Але фінальне рішення цього питання буде відкладатись до останнього — клубу критично вийти на показник "1-до-1" за витратами та прибутками, що очікується лише наприкінці поточного сезону.
Тим часом Рашфорд забив сім голів та віддав 11 асистів у 26 матчах поточної кампанії.