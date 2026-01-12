Клуб АПЛ підписав Кає Фуро з Брюгге на довгостроковий контракт.
Кає Фуро, ФК Брентфорд
12 січня 2026, 11:44
Брентфорд офіційно підтвердив підписання нападника бельгійського Брюгге Кає Фуро. Про укладання угоди повідомила пресслужба англійського клубу. Контракт з 18-річним футболістом розрахований на п’ять з половиною років.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала десять мільйонів євро, також угода передбачає бонуси для бельгійського клубу. Фуро є вихованцем Брюгге.
У поточному сезоні він провів вісім матчів за основну команду та віддав одну результативну передачу.
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував підписання молодого нападника.
"Кай — це гравець, за яким ми спостерігали протягом певного часу, і ми дуже раді бачити його в нашому клубі. Мені подобаються його якості, і я вважаю, що в нашому середовищі ми зможемо їх розвинути. Я не сумніваюся, що він стане для нас важливим гравцем".
Нагадаємо, у складі Брентфорда виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.