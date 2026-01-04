Англія

Брентфорд упевнено переграв Евертон у матчі, в якому Ярмолюк і Миколенко відіграли повний поєдинок.

У 20-му турі англійської Прем’єр-ліги сезону-2025/26 відбулося очне протистояння двох українських футболістів. Єгор Ярмолюк і Віталій Миколенко вийшли у стартових складах Брентфорда та Евертона і провели на полі всі 90 хвилин.

Матч пройшов за відчутної переваги господарів. Брентфорд відкрив рахунок у першому таймі, коли Ігор Тьяго вдало завершив атаку після передачі з глибини. У середині першої половини зустрічі Ярмолюк отримав жовту картку за порушення правил у центрі поля.

Після перерви команда українського півзахисника значно додала. Нейтан Коллінз подвоїв перевагу після розіграшу кутового, а згодом Тьяго двічі скористався помилками оборони суперника та оформив хет-трик.

Евертон зумів відповісти двома забитими м’ячами, обидва рази після результативних передач Джека Гриліша, однак врятуватися від поразки гостям не вдалося. Підсумковий рахунок — 4:2 на користь Брентфорда.

Завдяки цій перемозі Брентфорд набрав 30 очок і піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. Евертон із 28 балами опустився на 12-ту позицію.

Евертон — Брентфорд 2:4

Голи: Бету, 66, Баррі, 90+1 - Тьяго, 11, 51, 88, Коллінз, 50

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам (Армстронг, 77), Гарнер — Діблінг (Рель, 46), Макніл (Бету, 46), Гріліш — Баррі

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Коллінз, Гікі (Генрі, 76) — Янельт, Єнсен (Льюїс-Поттер, 64) — Дамсгор, Ярмолюк, Шаде (Гендерсон, 64) — Тьяго (Пірт-Гарріс, 90)

Попередження: Ярмолюк, Кайоде