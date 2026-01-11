Італія

Скаути англійського клубу спостерігають за 23-річним італійцем у матчі Серії А.

Англійський клуб Брентфорд зацікавлений у підписанні 23-річного нападника Лаціо Маттео Канчельєрі, повідомляє журналіст Нікола Скіра.

11 січня скаут Брентфорда був присутній на стадіоні Марк-Антоніо Бентегоді, щоб оцінити гру футболіста під час матчу 20-го туру Серії А між Вероною та Лаціо (0:1).

Раніше Канчельєрі набував досвіду на орендних переглядах в Емполі та Пармі, а також має одну гру за національну збірну Італії. У поточному сезоні він зіграв 14 матчів за Лаціо, забив 3 голи та у 12 випадках виходив у стартовому складі.

За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість нападника оцінюється у 5,5 мільйона євро.