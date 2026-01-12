Доведеться знову шукати вихід на трансферному ринку.
Родріго Бентанкур, Getty Images
12 січня 2026, 13:53
До переліку клопотів лондонського Тоттенгема на цьогорічному зимовому трансферному ринку найближчим часом може додатись ще один — пошук центрального півзахисника.
Адже важкої травми зазнав уругвайський центральний півзахисник "шпор" Родріго Бентанкур.
Як повідомили в ЗМІ, гравцю потрібна операція, відновлення від якої сягатиме три місяці, а отже повернутись на поле 28-рінчий гравець зможе лише на останньому етапі сезону.
У поточній кампанії Бентанкур провів 28 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.
Повідомляється, що Тоттенгем уже розпочав підготовку переліку кандидатів на підсилення команди.