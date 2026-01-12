Англія

Доведеться знову шукати вихід на трансферному ринку.

До переліку клопотів лондонського Тоттенгема на цьогорічному зимовому трансферному ринку найближчим часом може додатись ще один — пошук центрального півзахисника.

Адже важкої травми зазнав уругвайський центральний півзахисник "шпор" Родріго Бентанкур.

Як повідомили в ЗМІ, гравцю потрібна операція, відновлення від якої сягатиме три місяці, а отже повернутись на поле 28-рінчий гравець зможе лише на останньому етапі сезону.

У поточній кампанії Бентанкур провів 28 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.

Повідомляється, що Тоттенгем уже розпочав підготовку переліку кандидатів на підсилення команди.