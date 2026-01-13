ВІВТОРОК, 13 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Едді Гау підходить до півфіналу з особливим статусом. Саме Ньюкасл є чинним переможцем турніру, здобувши в минулому сезоні перший великий трофей за 70 років. Захист титулу "сороки" наразі проводять доволі впевнено: розгром Бредфорда, прагматичні перемоги над Тоттенгемом і Фулгемом, а також феноменальна серія з дев’яти поспіль перемог у Кубку ліги — все це лише підкреслює кубковий характер команди Гау.

Додаткову впевненість господарям додає форма на власному стадіоні. Ньюкасл не програє на Сент-Джеймс Парк уже 13 матчів поспіль, а також має позитивний баланс у домашніх зустрічах із Манчестер Сіті в останні роки. Попри серйозні кадрові проблеми в обороні та виснажливі 120 хвилин і серію пенальті проти Борнмута в Кубку Англії, "сороки" знову розраховують на шалений тиск, підтримку трибун і швидку, агресивну гру попереду.

Манчестер Сіті приїжджає на Тайнсайд у чудовому настрої та з довгою безпрограшною серією — 12 матчів у всіх турнірах. Команда Пепа Гвардіоли нещодавно знищила Ексетер із рахунком 10:1, нагадавши, наскільки руйнівною може бути її атакувальна машина навіть у ротаційному складі. Водночас саме Кубок ліги в останні роки залишався для містян "проблемним" турніром, і нинішній вихід до півфіналу — перший з часів легендарної серії з чотирьох поспіль виграного "улюбленого" титулу.

Кадрова ситуація змушує Гвардіолу імпровізувати в захисті, однак повернення ключових гравців у середній лінії та глибина атакувального потенціалу дозволяють Сіті залишатися фаворитом майже будь-якого протистояння. Для гостей надзвичайно важливо привезти з Ньюкасла позитивний результат, адже матч-відповідь на Етіхаді дає шанс довести справу до фіналу. Водночас спогад про поразку 2:1 на цьому ж стадіоні в АПЛ восени 2025 року змушує "містян" діяти максимально обережно.