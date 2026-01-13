Головний тренер Манчестер Юнайтед звернувся до команди та вболівальників.
Майкл Каррік, getty images
13 січня 2026, 22:40
Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував своє призначення та окреслив свої завдання на чолі команди.
"Мати відповідальність очолювати Манчестер Юнайтед — це велика честь. Я знаю, що потрібно для досягнення успіху тут. Зараз я зосереджений на тому, щоб допомогти гравцям досягти стандартів, яких ми очікуємо від цього неймовірного клубу. Ми знаємо, що ця група футболістів більш ніж здатна це зробити", — заявив Каррік.
Наставник підкреслив, що добре знайомий із командою та вірить у її потенціал:
"Я вже працював із багатьма гравцями та уважно стежив за командою в останні роки. Я повністю вірю в їхній талант, відданість і здатність досягти успіху. У цьому сезоні ще є за що боротися, і ми готові об’єднати всіх, щоб подарувати вболівальникам виступи, на які заслуговує їхня підтримка".
Футбольний директор клубу Джейсон Вілкокс також висловив підтримку новому тренеру:
"Майкл — чудовий наставник і добре розуміє, що означає перемагати в Манчестер Юнайтед. Він готовий повести талановиту та мотивовану команду до кінця сезону".
Нагадаємо, Карріку допомагатимуть Стів Голланд, Джонатан Вудгейт, Тревіс Бінніон, Джонні Еванс та Крейг Моусон.