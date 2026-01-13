Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед звернувся до команди та вболівальників.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував своє призначення та окреслив свої завдання на чолі команди.

"Мати відповідальність очолювати Манчестер Юнайтед — це велика честь. Я знаю, що потрібно для досягнення успіху тут. Зараз я зосереджений на тому, щоб допомогти гравцям досягти стандартів, яких ми очікуємо від цього неймовірного клубу. Ми знаємо, що ця група футболістів більш ніж здатна це зробити", — заявив Каррік.

Наставник підкреслив, що добре знайомий із командою та вірить у її потенціал:



"Я вже працював із багатьма гравцями та уважно стежив за командою в останні роки. Я повністю вірю в їхній талант, відданість і здатність досягти успіху. У цьому сезоні ще є за що боротися, і ми готові об’єднати всіх, щоб подарувати вболівальникам виступи, на які заслуговує їхня підтримка".

Футбольний директор клубу Джейсон Вілкокс також висловив підтримку новому тренеру:



"Майкл — чудовий наставник і добре розуміє, що означає перемагати в Манчестер Юнайтед. Він готовий повести талановиту та мотивовану команду до кінця сезону".

Нагадаємо, Карріку допомагатимуть Стів Голланд, Джонатан Вудгейт, Тревіс Бінніон, Джонні Еванс та Крейг Моусон.