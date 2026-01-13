Англія

Легенда клубу може дебютувати на посаді в дербі проти Манчестер Сіті на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед досяг принципової домовленості щодо призначення Майкла Карріка виконувачем обов’язків головного тренера до завершення поточного сезону. Про це повідомляє The Athletic.

Угода передбачає також формування тренерського штабу Карріка та наразі перебуває на стадії фіналізації контрактних деталей. Офіційне оголошення очікується найближчим часом. Якщо процес буде завершено без затримок, перший матч під керівництвом Карріка Юнайтед проведе в суботу проти Манчестер Сіті на Олд Траффорд.

Рішення щодо тимчасового наставника ухвалювалося під керівництвом спортивного директора Джейсона Вілкокса та генерального директора Омара Берради. Остаточне схвалення надали співвласник клубу сер Джим Реткліфф і родина Глейзерів. Після цього керівництво зосередиться на пошуку постійної заміни Рубену Аморіму, якого було звільнено 5 січня.

Раніше Каррік уже виконував обов’язки головного тренера Манчестер Юнайтед у 2021 році після відставки Оле Гуннара Сульшера. Тоді команда здобула дві перемоги та один раз зіграла внічию. Після призначення Ральфа Рангніка він залишив клуб.

Останнім місцем роботи Карріка був Мідлсбро. Він очолив команду у жовтні 2022 року та вивів її з 21-го місця на четверте в Чемпіоншипі, однак у плей-оф клуб не зумів пробитися до Прем’єр-ліги. У наступних сезонах результати команди погіршилися, і після кампанії-2024/25 років англійського фахівця було звільнено.

Перед манчестерським дербі Юнайтед посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на 11 очок і п’ять позицій.