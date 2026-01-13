Майбутній наставник червоних дияволів формує потужний тренерський штаб для порятунку сезону. До нього увійдуть Джонатан Вудгейт та Стів Голланд.
Майкл Каррік Getty Images
13 січня 2026, 14:20
Манчестер Юнайтед готується офіційно затвердити новий тренерський штаб, який працюватиме під керівництвом Майкла Карріка.44-річний фахівець, який виграв конкуренцію в Уле Гуннара Сульшера за посаду тимчасового тренера, швидко зібрав команду професіоналів із серйозним міжнародним досвідом.
Першим ассистентом стане Стів Голланд річний фахівець, відомий своєю багаторічною роботою помічником Гарета Саутгейта у збірній Англії (Євро-2020, ЧС-2018, Євро-2024). Він має успішний досвід роботи в Челсі та донедавна очолював японський Йокогама.
Також легенді Юнайтед допомагатиме Джонатан Вудгейт. Екс-захисник Реала та Лідса вже працював із Карріком у Мідлсбро, а також очолював Борнмут. Його запрошенню сприяв і давній зв'язок із технічним директором МЮ Джейсоном Вілкоксом (колишні партнери по «Лідсу»).
Несподівано до штабу увійде Джонні Еванс. Колишній захисник Юнайтед також повертається до клубу в новій ролі тренера.
Каррік планує відмовитися від схеми з трьома захисниками, яку використовував звільнений Рубен Аморім, і повернутися до розстановки 4-2-3-1. Дебют нового штабу відбудеться вже цієї суботи у надважливому матчі — манчестерському дербі проти Сіті на Олд Траффорд.
Тим часом Даррен Флетчер, який виконував обов'язки головного тренера в останніх матчах, повернеться до роботи з командою U-18.