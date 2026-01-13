Англія

Майбутній наставник червоних дияволів формує потужний тренерський штаб для порятунку сезону. До нього увійдуть Джонатан Вудгейт та Стів Голланд.

Манчестер Юнайтед готується офіційно затвердити новий тренерський штаб, який працюватиме під керівництвом Майкла Карріка.44-річний фахівець, який виграв конкуренцію в Уле Гуннара Сульшера за посаду тимчасового тренера, швидко зібрав команду професіоналів із серйозним міжнародним досвідом.

Першим ассистентом стане Стів Голланд річний фахівець, відомий своєю багаторічною роботою помічником Гарета Саутгейта у збірній Англії (Євро-2020, ЧС-2018, Євро-2024). Він має успішний досвід роботи в Челсі та донедавна очолював японський Йокогама.

Також легенді Юнайтед допомагатиме Джонатан Вудгейт. Екс-захисник Реала та Лідса вже працював із Карріком у Мідлсбро, а також очолював Борнмут. Його запрошенню сприяв і давній зв'язок із технічним директором МЮ Джейсоном Вілкоксом (колишні партнери по «Лідсу»).

Несподівано до штабу увійде Джонні Еванс. Колишній захисник Юнайтед також повертається до клубу в новій ролі тренера.

Каррік планує відмовитися від схеми з трьома захисниками, яку використовував звільнений Рубен Аморім, і повернутися до розстановки 4-2-3-1. Дебют нового штабу відбудеться вже цієї суботи у надважливому матчі — манчестерському дербі проти Сіті на Олд Траффорд.

Тим часом Даррен Флетчер, який виконував обов'язки головного тренера в останніх матчах, повернеться до роботи з командою U-18.