Манчестер Юнайтед готується офіційно затвердити новий тренерський штаб, який працюватиме під керівництвом Майкла Карріка.44-річний фахівець, який виграв конкуренцію в Уле Гуннара Сульшера за посаду тимчасового тренера, швидко зібрав команду професіоналів із серйозним міжнародним досвідом.

Першим ассистентом стане Стів Голланд річний фахівець, відомий своєю багаторічною роботою помічником Гарета Саутгейта у збірній Англії (Євро-2020, ЧС-2018, Євро-2024). Він має успішний досвід роботи в Челсі та донедавна очолював японський Йокогама.

Також легенді Юнайтед допомагатиме Джонатан Вудгейт. Екс-захисник Реала та Лідса вже працював із Карріком у Мідлсбро, а також очолював Борнмут. Його запрошенню сприяв і давній зв'язок із технічним директором МЮ Джейсоном Вілкоксом (колишні партнери по «Лідсу»).

Несподівано до штабу увійде Джонні Еванс. Колишній захисник Юнайтед також повертається до клубу в новій ролі тренера.

Каррік планує відмовитися від схеми з трьома захисниками, яку використовував звільнений Рубен Аморім, і повернутися до розстановки 4-2-3-1. Дебют нового штабу відбудеться вже цієї суботи у надважливому матчі — манчестерському дербі проти Сіті на Олд Траффорд.

Тим часом Даррен Флетчер, який виконував обов'язки головного тренера в останніх матчах, повернеться до роботи з командою U-18.