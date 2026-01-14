Англія

Захисник Ньюкасла пропустить близько двох місяців через серйозне пошкодження.

Ньюкасл не зможе розраховувати на Тіно Лівраменто протягом найближчих восьми тижнів. Захисник травмував підколінне сухожилля, і вчорашнє медичне обстеження підтвердило серйозність проблеми, за твердженням журналіста Кіта Дауні.

Протягом нинішньої кампанії 23-річний футболіст з'являвся на полі у 19 зустрічах, ставши важливою частиною тактичних схем "сорок". Його відсутність створює додаткові труднощі для команди перед важливими іграми.

Вже 18 січня Ньюкасл зіграє на виїзді проти Вулвергемптона в рамках 22-го туру АПЛ. Очікується, що Лівраменто зможе повернутися до тренувань у загальній групі лише в середині березня, якщо реабілітація проходитиме згідно з графіком медиків.