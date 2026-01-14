Англія

Новачок Манчестер Сіті продемонстрував феноменальний старт, відзначившись у двох дебютних матчах за "містян".

Новачок Манчестер Сіті Антуан Семеньйо знову вразив ворота суперника. У переможній грі проти Ньюкасла (2:0) в півфіналу Кубка ліги ганець записав на свій рахунок гол, повторивши успіх свого дебютного матчу проти Ексетера.

Статистики зазначають, що Семеньйо повторив досягнення Еммануеля Адебайора 17-річної давнини. У 2009 році тоголезець також розпочав свою кар'єру в Манчестер Сіті з голів у двох стартових поєдинках. Відтоді жодному новобранцю команди не вдавалося продемонструвати таку результативність на самому початку.

Антуан перебрався до Манчестера з Борнмута цього січня за 75 мільйонів євро. Швидка адаптація вінгера до системи Пепа Гвардіоли вже приносить плоди.