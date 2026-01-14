Англія

Серія без перемог і публічна критика гравців ставлять під сумнів кандидатуру австрійця — як показав приклад Аморіма, публічне "правдорубство" у кабінетах Олд Траффорд не в фаворі.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер ризикує знизити свої шанси на призначення в Манчестер Юнайтед через останні події в лондонському клубі. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що після дев’ятиматчевої серії без перемог і сенсаційної поразки від Маклсфілда з шостого дивізіону в Кубку Англії австрійський фахівець почав відкрито критикувати власних гравців у публічних коментарях. Така поведінка викликала занепокоєння серед прихильників Гласнера на Олд Траффорд, які уважно стежать за його роботою.

Підкреслюється, що Крістал Пелес останнім часом має серйозні проблеми з грою без м’яча, зокрема при стандартах — команда пропустила 12 голів після кутових, штрафних і аутів, вісім із них у дев’яти останніх матчах. Сам Гласнер неодноразово називав гру на стандартах "неприйнятною" та "ганебною".

Окрему увагу журналісти звертають на емоційність тренера, який також публічно висловлював невдоволення трансферною політикою керівництва клубу. У Манчестер Юнайтед, які напередодні звільнили Рубена Аморіма на тлі його публічних висловлень у пресі, можуть побоюватися, що подібний стиль спілкування призведе до конфліктів уже на новому місці роботи.