Англія

Англієць працює над створенням колективу в Челсі.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився після поразки від Арсеналу (2:3) у першому півфінальному матчі Кубка ліги.

«Перший пропущений гол розчарував. Але це командний гол. Це не лише вина Роба Санчеса. Я прошу Роба робити те, чого він раніше не робив. Перед грою я сказав йому, що коли мої гравці роблять помилки, я несу за це відповідальність. Це моя вина.

У другому таймі він зробив сейв світового класу. Гол міг позбавити нас шансів на перемогу у всьому протистоянні з Арсеналом. Він покращить своє розуміння гри.

Я зберігатиму позитивний настрій щодо нього, як і до всієї команди. Моє завдання – допомагати їм, а не звинувачувати їх», – сказав Ліам Росеньйор.

Захисник Арсеналу Бен Вайт відкрив рахунок на 7-й хвилині матчу після того, як воротар Челсі Роберт Санчес не дістався м'яча після подачі кутового.