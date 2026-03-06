Нова угода розрахована до 31 грудня 2030 року.
Маркос Антоніо, ФК Сан-Паулу
06 березня 2026, 14:22
Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Маркосом Антоніо.
Нова угода з 25-річним бразильцем розрахована до 31 грудня 2030 року.
Нагадаємо, Маркос виступає за бразильський клуб із літа 2024 року, коли перебрався з Лаціо на правах оренди. З того часу він провів 70 матчів та віддав сім гольових передач.
Також додамо, що з 2019 по 2022 Антоніо захищав кольори донецького Шахтаря, відігравши 98 матчів — дев'ять голів та п'ять асистів.
Після чотирьох турів Сан-Паулу набрав 10 очок і ділить перше місце у чемпіонаті Бразилії з Палмейрасом.