Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Маркосом Антоніо.

Нова угода з 25-річним бразильцем розрахована до 31 грудня 2030 року.

Нагадаємо, Маркос виступає за бразильський клуб із літа 2024 року, коли перебрався з Лаціо на правах оренди. З того часу він провів 70 матчів та віддав сім гольових передач.

Також додамо, що з 2019 по 2022 Антоніо захищав кольори донецького Шахтаря, відігравши 98 матчів — дев'ять голів та п'ять асистів.

Після чотирьох турів Сан-Паулу набрав 10 очок і ділить перше місце у чемпіонаті Бразилії з Палмейрасом.