СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Арне Слота залишається непереможною вже 11 матчів у всіх турнірах, однак у Прем’єр-лізі початок 2026 року видався неоднозначним. Три поспіль нічиї — з Лідсом, Фулгемом та Арсеналом — дещо пригальмували хід чинних чемпіонів. Водночас "червоні" зберігають четверту позицію, маючи мінімальний запас над переслідувачами, і чудово розуміють ціну кожного домашнього матчу.

Попри контроль гри та стабільний тиск, Ліверпуль часом відчуває дефіцит гостроти в атаці — середні 14,7 удару за матч є найнижчим показником клубу за понад два десятиліття. Перемога 4:1 над Барнслі в Кубку Англії додала впевненості, а повернення Уго Екітіке після травми розширює атакувальні опції. На Енфілді мерсисайдці традиційно нав’язують високий темп і прагнутимуть зламати оборону суперника якомога раніше.

Для Бернлі сезон складається значно складніше. Команда Скотта Паркера не знає перемог у лізі вже 12 матчів поспіль і перебуває на 19-й позиції, відстаючи від зони безпеки на вісім очок. Нічия 2:2 з Манчестер Юнайтед у попередньому турі стала рідкісним позитивним сигналом, але загальна картина залишається тривожною.

"Бордові" часто змушені глибоко оборонятися, особливо на виїзді, де проблеми з організацією захисту проявляються найгостріше. Поразка 0:1 від Ліверпуля у вересні лише продовжила серію невдач у матчах проти цього суперника. Перемога 5:1 над Міллволлом у Кубку Англії показала атакувальний потенціал Бернлі, однак рівень інтенсивності Прем’єр-ліги для гостей залишається серйозним викликом.