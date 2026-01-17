Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 17 січня та розпочнеться о 17:00.
Ліверпуль — Бернлі, Getty Images
17 січня 2026, 08:20
У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль прийме Бернлі на Енфілді. Матч має особливе значення для обох сторін: господарі намагаються перервати серію нічиїх у чемпіонаті та втриматися в зоні Ліги чемпіонів, тоді як гості відчайдушно борються за виживання та шукають будь-яку можливість набрати очки.
ЛІВЕРПУЛЬ — БЕРНЛІ
СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Арне Слота залишається непереможною вже 11 матчів у всіх турнірах, однак у Прем’єр-лізі початок 2026 року видався неоднозначним. Три поспіль нічиї — з Лідсом, Фулгемом та Арсеналом — дещо пригальмували хід чинних чемпіонів. Водночас "червоні" зберігають четверту позицію, маючи мінімальний запас над переслідувачами, і чудово розуміють ціну кожного домашнього матчу.
Попри контроль гри та стабільний тиск, Ліверпуль часом відчуває дефіцит гостроти в атаці — середні 14,7 удару за матч є найнижчим показником клубу за понад два десятиліття. Перемога 4:1 над Барнслі в Кубку Англії додала впевненості, а повернення Уго Екітіке після травми розширює атакувальні опції. На Енфілді мерсисайдці традиційно нав’язують високий темп і прагнутимуть зламати оборону суперника якомога раніше.
Для Бернлі сезон складається значно складніше. Команда Скотта Паркера не знає перемог у лізі вже 12 матчів поспіль і перебуває на 19-й позиції, відстаючи від зони безпеки на вісім очок. Нічия 2:2 з Манчестер Юнайтед у попередньому турі стала рідкісним позитивним сигналом, але загальна картина залишається тривожною.
"Бордові" часто змушені глибоко оборонятися, особливо на виїзді, де проблеми з організацією захисту проявляються найгостріше. Поразка 0:1 від Ліверпуля у вересні лише продовжила серію невдач у матчах проти цього суперника. Перемога 5:1 над Міллволлом у Кубку Англії показала атакувальний потенціал Бернлі, однак рівень інтенсивності Прем’єр-ліги для гостей залишається серйозним викликом.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.26, тоді як потенційний успіх Бернлі оцінюється показником 12.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Собослаї, Джонс, Вірц — Екітіке
БЕРНЛІ : Дубравка — Лоран, Естев, Гамфріс — Вокер, Угочукву, Флорентіну, Піреш — Брун Ларсен, Ентоні — Броя
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0