Англія

Англієць відзначив гру новачка команди.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про новачка команди Антуана Семеньйо. Його слова наводить Sky Sports.

«Фізична міць і швидкість в індивідуальних діях, вміння тримати м'яч — він вміє все обома ногами. Антуан неймовірний талант і чудово стартував, сподіваюся, так й продовжиться.

Команда доброзичлива і тут легко адаптуватися, тому він швидко знайде спільну мову з нами», — сказав Фоден.

Антуан Семеньйо у двох матчах за Манчестер Сіті забив два голи та віддав одну результативну передачу.