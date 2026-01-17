Англія

Іспанець вірить в свою команду.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про клубні амбіції у поточному сезоні. Його слова наводить BBC.

«Я думаю, ми набираємо чудову форму, і наша віра виходить із виступів та рівня стабільності, які ми демонстрували протягом уже 32 матчів цього сезону, а також з того, що вдалося нам на Стемфорд Брідж.

Це має допомогти нам бути впевненими, що ми здатні зробити це. Але реальність така, що ви повинні показувати це в кожній грі, і багато чого ще потрібно зробити. Але ми раді, що все ще беремо участь у чотирьох турнірах.

Наша мета незмінна — вигравати в кожному матчі. Подивимося, куди нас приведе цей сезон, але я впевнений в хлопцях», – сказав Артета.

Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи другий Манчестер Сіті на шість очок.