Англія

Лондонський клуб шукає нового наставника та включив іспанського фахівця до списку пріоритетів.

Хабі Алонсо може швидко повернутися до тренерської роботи після звільнення з посади головного тренера мадридського Реала.

За інформацією журналіста The Independent Мігеля Делані, серйозний інтерес до іспанського спеціаліста проявляє лондонський Тоттенгем.

Очікується, що керівництво англійського клубу найближчим часом ухвалить рішення щодо припинення співпраці з Томасом Франком, після чого Алонсо може стати одним із ключових кандидатів на вакантну посаду.

Водночас сам іспанець не має наміру поспішати з новим контрактом. Повідомляється, що Алонсо уважно зважує кілька можливих варіантів продовження кар’єри та планує обрати проєкт, який відповідатиме його довгостроковим амбіціям.