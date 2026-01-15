Іспанія

Причини поразки від Альбасете знайдені.

Головний тренер Реалу Альваро Арбелоа висловився щодо фізичного стану команди. Його слова наводить Marca.

"Фізичний стан? Я в курсі того, що кажуть, і, очевидно, якщо хтось хоче, щоб мої слова послужили критикою на адресу Хабі Алонсо, такого не буде. Вони будуть дуже неправі.

Те, що сталося в Альбасете, стало результатом нестачі ідей, гри, фізичної форми... Багатьох речей, за які я відповідаю. Буде лише один відповідальний тренер мадридського Реала.

Ми з Антоніо Пінтусом працюватимемо над тим, щоб повернути найкращу версію гравців у всіх аспектах",– заявив Арбелоа.