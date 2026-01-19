Англія

Бразилець задоволений своїми виступами.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро розповів, чи задоволений він грати за манкуніанський клуб.

"Я справді насолоджуюся моментом. Я граю за Манчестер Юнайтед — найбільший клуб Англії! Тому для мене це величезна гордість.

Я радий говорити про це прямо. Раніше я грав за найбільший клуб Іспанії – мадридський Реал. Можливо, це два найбільші клуби в історії світового футболу!

Я насолоджуюся цим і намагаюся передати це відчуття всім гравцям у роздягальні: важливість гри за Манчестер Юнайтед. Потрапити сюди дуже складно", — цитує Каземіро журналіст Томас Аленкар.

Раніше стало відомо, що доля нового контракту Каземіро залежить від кожного наступного матчу сезону.