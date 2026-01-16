Англія

Бразилець може автоматично продовжити угоду з Манчестер Юнайтед до 2027 року.

Стали відомі деталі особливого пункту в контракті півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро. 33-річний хавбек має опцію автоматичного продовження угоди ще на один рік (до літа 2027 року), якщо виконає конкретну умову — вийде в стартовому складі у 35 матчах цього сезону.

На даний момент Каземіро має в активі 18 матчів у старті в усіх турнірах. Щоб активувати пункт про пролонгацію, йому потрібно ще 17 виходів у основі. Іронія долі полягає в тому, що у Манчестер Юнайтед до кінця сезону залишилося рівно 17 ігор (тільки матчі АПЛ, оскільки клуб вилетів з кубків і не грає в єврокубках).

Це означає, що для отримання нового контракту бразилець повинен виходити в старті у кожному матчі, що залишився, під керівництвом нового тренера Майкла Керріка. Будь-яка травма, дискваліфікація чи рішення тренера залишити його в запасі хоча б раз автоматично скасовує цю опцію.

Поточна зарплата Каземіро становить менше 300 000 фунтів на тиждень (через скорочення, пов’язане з непотраплянням до ЛЧ). Однак, якщо він виконає умову по матчах і команда проб'ється до Ліги чемпіонів, його зарплата повернеться до початкових 350 000 фунтів, що сумарно коштуватиме клубу понад 18 мільйонів фунтів за останній рік контракту.

Керівництво клубу поки не виявило ініціативи щодо переговорів про нову угоду на інших умовах, тож майбутнє ветерана на Олд Траффорд балансує на лезі ножа.