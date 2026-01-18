Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 17 січня 2026 року.

Манчестер Юнайтед у домашньому дербі 22 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Манчестер Сіті (2:0).

Команда Майкла Карріка майже весь матч віддавала м’яч суперникам, але натомість значно більш продуктивно зіграла в атаці.

Особливо — що стосується реалізації гольових моментів, яких суперники належної якості так і не створили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 2:0

Голи: Мбемо 65, Доргу 76

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу (Гівен 90+1) — Каземіро (Угарте 81), Мейну – Діалло, Фернандеш (Маунт 90+1), Доргу — Мбемо (Кунья 71)

Манчестер Сити: Доннарумма — Льюїс, Хусанов, Оллейн (О'Райллі 46), Аке — Родрі – Семеньйо, Б. Сілва (Рейндерс 80), Фоден (Шеркі 46), Доку (Аїт-Нурі 80) — Голанд (Мукаса 80)

Попередження: Дало 11, Шоу 17 — Родрі 45+2, О'Райллі 48, Льюїс 75.