Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 25 січня та розпочнеться о 16:00.
Ньюкасл Юнайтед — Астон Вілла, Getty Images
25 січня 2026, 07:30
Матч 23-го туру англійської Прем’єр-ліги на Сент-Джеймс Парк обіцяє стати однією з найцікавіших подій футбольної неділі. Ньюкасл прийматиме Астон Віллу — команди з однаково високими амбіціями. Господарі намагаються втриматися в боротьбі за єврокубкові місця, тоді як бірмінгемці захищають сенсаційно високу позицію в топ-3 чемпіонату.
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — АСТОН ВІЛЛА
НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 16:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Підопічні Едді Гау проводять сезон із помітними злетами та спадами, однак загальна картина виглядає конкурентною. Після 22 турів Ньюкасл має 33 очки та посідає восьме місце в таблиці, зберігаючи реальні шанси на фініш у єврокубковій зоні. Останній матч проти Вулвергемптона завершився нульовою нічиєю — результат, який дещо пригальмував хід команди, але водночас підтвердив її організованість у захисті.
Особливою силою "сорок" залишається домашній стадіон. На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл здобув сім перемог у 11 матчах Прем’єр-ліги, поступившись лише двічі. Активний пресинг, швидкі переходи з оборони в атаку та шалена підтримка трибун регулярно створюють проблеми навіть фаворитам. Водночас команді іноді бракує стабільності в контролі гри — Ньюкасл не завжди здатен утримувати перевагу та допускає небезпечні відрізки біля власних воріт.
Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері залишається одним із головних відкриттів сезону. Третє місце в турнірній таблиці та 43 очки після 22 турів — серйозний показник стабільності та якості. Однак поразка від Евертона в минулому турі (0:1) стала тривожним сигналом, оголивши певні проблеми з реалізацією моментів у матчах проти організованих суперників, що, відверто кажучи, не дуже схоже на Віллу.
На виїзді Вілла виглядає прагматичною та зібраною. П’ять перемог, три нічиї та три поразки — баланс, який свідчить про вміння адаптуватися до складних умов. Команда Емері не завжди домінує у володінні (майже ніколи, особливо проти топсуперників), зате вміє чекати свого шансу та карати за найменші помилки. Іспанський наставник вибудував модель, у якій поєднуються позиційна дисципліна, грамотна ротація складу та холоднокровність у завершальній фазі атак.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла в основний час пропонується коефіцієнт 1.96, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НЬЮКАСЛ : Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Голл — Бруно, Тоналі, Жоелінтон — Барнс, Вісса, Гордон
АСТОН ВІЛЛА : Бізот — Кеш, Конса, Пау Торрес, Матсен — Богард, Тілеманс — Санчо, Роджерс, Буендія — Воткінс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1