НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 16:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Підопічні Едді Гау проводять сезон із помітними злетами та спадами, однак загальна картина виглядає конкурентною. Після 22 турів Ньюкасл має 33 очки та посідає восьме місце в таблиці, зберігаючи реальні шанси на фініш у єврокубковій зоні. Останній матч проти Вулвергемптона завершився нульовою нічиєю — результат, який дещо пригальмував хід команди, але водночас підтвердив її організованість у захисті.

Особливою силою "сорок" залишається домашній стадіон. На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл здобув сім перемог у 11 матчах Прем’єр-ліги, поступившись лише двічі. Активний пресинг, швидкі переходи з оборони в атаку та шалена підтримка трибун регулярно створюють проблеми навіть фаворитам. Водночас команді іноді бракує стабільності в контролі гри — Ньюкасл не завжди здатен утримувати перевагу та допускає небезпечні відрізки біля власних воріт.

Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері залишається одним із головних відкриттів сезону. Третє місце в турнірній таблиці та 43 очки після 22 турів — серйозний показник стабільності та якості. Однак поразка від Евертона в минулому турі (0:1) стала тривожним сигналом, оголивши певні проблеми з реалізацією моментів у матчах проти організованих суперників, що, відверто кажучи, не дуже схоже на Віллу.

На виїзді Вілла виглядає прагматичною та зібраною. П’ять перемог, три нічиї та три поразки — баланс, який свідчить про вміння адаптуватися до складних умов. Команда Емері не завжди домінує у володінні (майже ніколи, особливо проти топсуперників), зате вміє чекати свого шансу та карати за найменші помилки. Іспанський наставник вибудував модель, у якій поєднуються позиційна дисципліна, грамотна ротація складу та холоднокровність у завершальній фазі атак.